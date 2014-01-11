В Харькове "титушки" снова штурмовали форум Евромайданов: опубликованы фото

В Харькове молодые люди в спортивных костюмах атаковали книжный магазин, в котором работала одна из групп Всеукраинского форума Евромайданов.

Соорганизатор харьковского Евромайдана и форума Дмитрий Пилипец заявил, что сегодня около 17.00 несколько десятков молодых людей ворвались в помещение книжного магазина по улице Сумской, 3, пишет УНИАН.

По его информации, они избили охранников мероприятия, внутри магазина разбили витражи и распылили в магазине слезоточивый газ.

В милиции сообщили, что на место выехала следственно - оперативная группа.

Напомним, в Харькове милиция задержала 18 молодчиков, которые пытались прорваться на форум Евромайданов.

Молодчики задержаны за нарушение общественного порядка.

фото: comments.ua