В Харькове "титушки" снова штурмовали форум Евромайданов: опубликованы фото

Молодчики избили охранников форума, в книжном магазине разбили витражи и распылили слезоточивый газ.
Соорганизатор харьковского Евромайдана и форума Дмитрий Пилипец заявил, что сегодня около 17.00 несколько десятков молодых людей ворвались в помещение книжного магазина по улице Сумской, 3, пишет УНИАН.
По его информации, они избили охранников мероприятия, внутри магазина разбили витражи и распылили в магазине слезоточивый газ.
В милиции сообщили, что на место выехала следственно - оперативная группа.
Напомним, в Харькове милиция задержала 18 молодчиков, которые пытались прорваться на форум Евромайданов.
Молодчики задержаны за нарушение общественного порядка.
фото: comments.ua