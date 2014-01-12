Прокурор обжалует приговор "васильковским террористам": слишком мягкий

Приговор "васильковским террористам" будет обжалован.

Об этом сообщил государственный обвинитель по указанному уголовному делу Константин Кулаковский, передает УНН.

По его словам, по делу "васильковских террористов" есть только факты и экспертизы, которые не дают поводов сомневаться в реальных намерениях осужденных.

"События, о которых идет речь - это терроризм в классическом его виде. Доказательствами вины осужденных является изъятое у последних незаконно приобретенное оружие, боеприпасы, психотропные вещества и взрывное устройство", - сказал прокурор.

Он также указал на то, что все доказательства были получены исключительно законным путем, и они нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.

"Поэтому гособвинение считает вынесенный судом приговор по этому делу слишком мягким. Позиция прокуратуры заключалась в назначении меры наказания в виде лишения свободы до 9 лет."

"Приговор, который вынес суд, будет мной обжалован в апелляционной инстанции", - добавил Константин Кулаковский.

Напомним, Киево-Святошинский суд Киевской области признал виновными и лишил свободы Игоря Мосийчука, Сергея Бевза, а также Владимира Шпаруна на 6 лет.

Как сообщалось ранее, в конце августа 2011 года - Служба безопасности Украины задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза, а также Владимира Шпару. Их обвинили в подготовке теракта, который, по мнению обвинения, подразумевал подрыв памятника Ленину в г. Борисполе.

Стоит отметить, что прокурор требовал более жесткого наказания – для Мосийчука 9,6 лет, Бевза - 9 лет, а Шпаре – на 8,6 лет тюрьмы.

После приговора суда Киево-Святошинским райсудом, который вынес приговор "васильковским террористам", произошли столкновения митингующих с "Беркутом".