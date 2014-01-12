Прокурор обжалует приговор "васильковским террористам": слишком мягкий

Гособвинение считает вынесенный судом приговор по этому делу слишком мягким
Приговор "васильковским террористам" будет обжалован.
Об этом сообщил государственный обвинитель по указанному уголовному делу Константин Кулаковский, передает УНН.
По его словам, по делу "васильковских террористов" есть только факты и экспертизы, которые не дают поводов сомневаться в реальных намерениях осужденных.
"События, о которых идет речь - это терроризм в классическом его виде. Доказательствами вины осужденных является изъятое у последних незаконно приобретенное оружие, боеприпасы, психотропные вещества и взрывное устройство", - сказал прокурор.
Он также указал на то, что все доказательства были получены исключительно законным путем, и они нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства.
"Поэтому гособвинение считает вынесенный судом приговор по этому делу слишком мягким. Позиция прокуратуры заключалась в назначении меры наказания в виде лишения свободы до 9 лет."
"Приговор, который вынес суд, будет мной обжалован в апелляционной инстанции", - добавил Константин Кулаковский.
Напомним, Киево-Святошинский суд Киевской области признал виновными и лишил свободы Игоря Мосийчука, Сергея Бевза, а также Владимира Шпаруна на 6 лет.
Как сообщалось ранее, в конце августа 2011 года - Служба безопасности Украины задержала двух депутатов Васильковского городского совета Игоря Мосийчука и Сергея Бевза, а также Владимира Шпару. Их обвинили в подготовке теракта, который, по мнению обвинения, подразумевал подрыв памятника Ленину в г. Борисполе.
Стоит отметить, что прокурор требовал более жесткого наказания – для Мосийчука 9,6 лет, Бевза - 9 лет, а Шпаре – на 8,6 лет тюрьмы.
После приговора суда Киево-Святошинским райсудом, который вынес приговор "васильковским террористам", произошли столкновения митингующих с "Беркутом".