Папа Римский поддержал "любимый украинский народ"

Папа Римский Франциск выразил поддержку украинскому народу и пообещал молиться за мир и спокойствие в стране.

Об этом заявил Апостольский нунций в Украине Архиепископ Томас Эдвард Галликсон, сообщает пресс-служба УГКЦ.

"Папа Франциск заверяет о своих молитвах за мир и согласие для любимого украинского народа", - говорится в письме из Ватикана.

Кроме того, сообщается, что понтифик, получив вести о ситуации в Украине, поручил своему представителю заверить украинцев в своей молитвенной поддержке.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее ситуацию на Евромайдане прокомментировал и другой церковный владыка - Патриарх московский Кирилл.

"Я молюсь за Украину, молюсь за этот народ. Я понимаю, что существует угроза разделения нации, угроза очередного витка гражданской конфронтации", — отметил патриарх.

Кроме того, он подчеркнул, что страна, прошедшая через революции, "должна была бы иметь некую прививку против такого способа решения политических задач", поскольку идеи, провозглашаемые революцией, "не являются программой на самом деле".