Новое Народное вече на Майдане в Киеве: опубликованы фото

Cегодня в Киеве на Майдане Независимости проходит седьмое Народное вече, на которое собралось около 50 тысяч человек.

Традиционно вече началось с молитвы и выступлений священнослужителей различных конфесий.

Затем со сцены выступали активисты Автомайдана, которые вновь отправились пикетировать резиденцию президента Виктора Януковича в Межигорье, и оппозиционные политики.

Через некоторое время колонна Автомайдана не смогла выехать с Почтовой площади (рядом с Европейской площадью – ред.). Дорогу автомобилистам перегородил автобус с неизвестными молодыми людьми спортивной внешности.

После выступления с трибуны Евромайдана лидеров оппозиции Виталия Кличко, Олега Тягнибока, Арсения Яценюка было объявлено о завершении Народного вече и начался концерт.

фото: Reuters, УНН.