В Мариинский парк идут сотни "защитников порядка": готовят бессрочную акцию

В Мариинском парке сотни сторонников "наведения порядка в Киеве" собираются на митинг против событий на Евромайдане.

Колонны отправляются от станции метро "Арсенальная" и с улицы Московской в направлении Верховной Рады. Люди держат флаги Украины и Партии регионов, сообщает УНИАН.

Как ранее писал "Главред", вчера в Мариинском парке неизвестные молодые люди установили шесть больших армейских палаток.

По их словам, они представляют общественную организацию "За порядок!", которая планирует проводить бессрочную акцию протеста "за наведение порядка в Киеве". Представители организации утверждают, что не являются сторонниками ни власти, ни оппозиции.

Нардеп-регионал Михаил Чечетов поспешил заявить, что Партия регионов не имеет отношения к организации акции в Мариинском парке, но приветствует наведение порядка в столице. По словам нардепа, в Партии регионов приветствуют "наведение порядка в Киеве" и создание соответствующей общественной организации, поскольку "киевлянам бардак надоел".

Партия регионов не имеет к этому никакого отношения", – подчеркнул он, отвечая на вопрос, имеют ли "регионалы" отношение к разбитым в Мариинском парке армейским палаткам и проведению акции, альтернативной той, что проходит Майдане Независимости.

В то же время, Чечетов не исключил, что его соратники могут выступить на акции в Мариинском парке.

"Если нас позовут – выступим", – сказал он.