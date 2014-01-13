Пикет под МВД: активисты спели колядку и заблокировали входы и выходы

Активисты Евромайдана пикетируют здание Министерства внутренних дел, требуя отставки министра внутренних дел Виталия Захарченко и правоохранителей, причастных к избиению активистов Евромайдана.

У здания МВД на ул. Богомольца, 10 несколько сотен человек блокируют входы и выходы на территорию министерства., пишут Комментарии.

Кроме того, активисты проводят под МВД импровизированный вертеп: они завели коляду "Над Вертепом звезда ясная…".

"Никто из МВД за коляду не поблагодарил, поэтому люди забросали копейками асфальт под министерством, говорят - на дорогу Захарченко в Сибирь", - сообщает журналистка Inna Nerodyk у себя в Twitter.

Напомним, 9 января, сотни активистов Евромайдана и оппозиционные нардепы пикетировали здание МВД. Они требовали прекратить "произвол и террор против активистов Майдана".



Сначала активисты "посеяли" перед зданием МВД, а потом повесили на него украинский флаг.

фото: Комментарии.