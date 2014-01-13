Организатор Автомайдана рассказал, как гаишники охотятся на его машину

Гаишники наложили арест на движимое имущество одного из организаторов Автомайдана Сергея Кобы и сейчас охотятся на его оранжевый автомобиль.

"Они наложили арест на все мои автомобили, а именно сейчас охотятся на мой основной автомобиль, который все видели, оранжевый", - рассказал он в комментарии "Украинской правде".

"Они сказали, что машину хотят забрать. Я ответил, что машину отдавать не собираюсь, пока все не выясню, закрыл машину, опустил ее и пошел. Машина у меня опускается полностью на асфальт. Поэтому они просто не смогли бы ее никак эвакуировать без повреждений", - объяснил Коба.

"Я пришел через час, их уже не было, потому что машину эвакуировать невозможно. Поскольку их не было, я сел и поехал по своим делам в Киев", - рассказал он.

Отвечая на вопрос о штрафе, из-за которого у него пытались забрать авто, Коба отметил, что все штрафы оплатил несколько месяцев назад.

"Два месяца назад, когда я выезжала заграницу, я оплатил все штрафы, которые мне предоставила исполнительная служба за три года. Там было несколько тысяч гривен. Квитанции все находятся у них. А сейчас они хотят мне сказать, что есть еще какие-то неуплаченные штрафы", - сказал он.

"Я не могу понять, как эти штрафы могли остаться, если им более года. Как они выплыли снова, поэтому мы будем разбираться", - сказал он и добавил, что никакого письма или никаких запросов от исполнительной службы он не получал.

Ранее "Главред" сообщал, что активисты Автомайдана неоднократно проводили свои акции возле загородной резиденции Президента, пикетировали имение премьера Николая Азарова, поломали забор вокруг особняка лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука, а также осадили киевскую ГАИ с требованием прекратить репрессии против активистов Автомайдана.

Фото: Facebook Дмитрия Булатова