Экс-посол США назвал "пешками ПР" людей, зовущих на штурм Банковой

Посол США в Украине Джон Хербст (2003-2006 гг.) назвал пешками регионалов активистов, призывающих к штурму Администрации Президента или загородной резиденции Виктора Януковича.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Люди, которые призывают к штурму – пешки Партии регионов, даже если они себя идентифицируют как оппоненты Януковича. Если они применят насилие, то это развяжет руки Януковичу для использования силы вплоть до зачистки всего Майдана. Единственная успешная тактика оппозиции – это мирный протест. Потому что никто не поймет применение силы против мирных демонстрантов", - подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что в начале декабря власти пытались разогнать Майдан, но поняли, что это лишь увеличивает число людей на улице. "Сегодня имеют место индивидуальные атаки против активистов или журналистов. Даже если власти говорят, что они ни при чем, все понимают - те, кто организовывает эти атаки, работают на Януковича. И это падает тенью на их репутацию. Если демонстранты применят силу, они разрушат свою позицию. Янукович – это умный человек. И насилие сыграет только ему на руку", - резюмировал Хербст.

Ранее "Главред" сообщал, что сторонники евроинтеграции Украины, проводящие акции Автомайдан, обратились к своим активистам не поддаваться на провокации и не применять силу против сотрудников милиции. Ведь многие люди, особенно пострадавшие во время силовых разгонов, на грани срыва, на грани проявления агрессии во время проведения мирных акций.