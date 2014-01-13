В Европе назвали условие переговоров об Ассоциации с Украиной

Евросоюз продолжит переговоры по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной при условии, что украинские власти продемонстрируют четкое обязательство сделать это.

Об этом заявил представитель еврокомиссара по вопросам расширения и Европейской политике соседства Штефана Фюле Питер Стано, пишет "Интерфакс-Украина". Так представитель ЕС прокомментировал последние заявления украинской стороны, в частности, премьер-министра Николая Азарова о необходимости возобновления практических переговоров Киева и Брюсселя.

Стано напомнил, что в декабре 2013 года состоялась встреча Фюле с первым вице-премьером Украины Сергеем Арбузовым, чтобы "найти дорогу для дальнейшего продвижения".

"Как только украинские власти покажут четкое обязательство подписать (Соглашение об ассоциации - ред.), диалог будет продолжен", - отметил представитель еврокомиссара.



При этом он обратился и к заявлению глав государств и правительств ЕС, сделанному в декабре прошлого года о том, что предложение подписать Соглашение об ассоциации остается в силе.

Напомним, Украина отказалась подписывать Соглашение об ассоциации на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе в ноябре прошлого года.

После этого в Киеве и других городах начались акции протеста против приостановки евроинтеграции - Евромайдан, который продолжающиеся до сих пор.

Также отметим, что европейские политики заявляли о том, что вопрос Соглашения об ассоциации с Украиной остается на повестке дня, но отмечали, что сейчас переговоры на эту тему приостановлены.

В то же время, представители украинской власти говорили о том, что переговоры необходимо провести в трехстороннем формате, с участием России.