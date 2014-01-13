Яценюк призвал власть не запугивать УГКЦ: вы мне молиться не запретите

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк обратится в Генпрокуратуру с требованием об открытии уголовного производства в отношении должностных лиц Министерства культуры за запугивание УГКЦ заявлениями о лишении легального статуса.

Об этом сообщает УНИАН.

Яценюк заявил, что как прихожанин Украинской греко-католической церкви также обращается к Президенту Виктору Януковичу: "Вы мне молиться никогда не запретите, как и миллионам украинцев".

По словам Яценюка, это происходит "на фоне того, что Папа Римский (Франциск) два дня назад в своей мессе поддержал украинский народ в его борьбе и стремлении к свободе".

Именно поэтому он обращается к генеральному прокурору Виктору Пшонке, чтобы Генпрокуратура "немедленно открыла уголовное производство в отношении должностных лиц Минкульта, которые вмешались в свободу вероисповедания".

Яценюк выразил надежду, что "прихожане всех церквей станут на защиту нашего права молиться там, где мы хотим. И Янукович никогда не станет нам в этом преградой".

Ранее "Главред" сообщал, что Папа Римский Франциск выразил поддержку украинскому народу и пообещал молиться за мир и спокойствие в стране.

Фото: Facebook Арсения Яценюка, видео: Арсения Яценюка