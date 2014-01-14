Врачи говорят, что Луценко в день избиения пил только лекарства – Арьев

В клинике "Борис" подтверждают, что экс-министр Юрий Луценко в день столкновений с "Беркутом" ничего, кроме лекарств, не принимал.

Об этом народный депутат из фракции Батькивщина Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook.

"Мне позвонили знакомые из клиники "Борис". Руководство завтра утром ответит на все вопросы из предыдущих сообщений (относительно уровня алкоголя в крови Луценко. – Ред.) и я об этом сразу напишу. Но при этом они мне сообщили, что результат теста на алкоголь в заключении Социотерапии показал низкие цифры, свидетельствующие лишь о том, что Луценко, действительно, кроме лекарств ничего не принимал. Кроме того, состояние здоровья Луценко после тюрьмы не позволяет ему пить. Завтра напишу детали после разговора с руководством "Бориса", – написал политик.

Как ранее писал Главред, 13 января главный врач Киевской городской больницы Социотерапия Владимир Ярый заявил, что в крови экс-министра Юрия Луценко в день столкновений с "Беркутом" был алкоголь.

"В крови Юрия Луценко обнаружен алкоголь. В киевской городской больнице Социотерапия было проведено токсикологическое исследование крови Юрия Виталиевича, которая была доставлена из клиники "Борис". В результате клинике было передано официальное заключение, которое свидетельствует о том, что 10 января Юрий находился в состоянии опьянения", – заявил врач.

Ирина Луценко уже опровергла информацию о нетрезвости мужа во время инцидента с "Беркутом".

"Если средство от горла "Гивалекс" – это алкогольное средство, а мы с мужем принимаем его уже полтора месяца, то мы все были пьяны", – заявила она.

Напомним, 13 января Ирина Луценко сообщила, что Луценко получил официальный статус потерпевшего