Регионалы пообещали "не позорить" Раду: силу применять не будут

Партия регионов исключает силовой вариант разблокирования работы Верховной Рады Украины.

Об этом в кулуарах Рады заявил нардеп-регионал Ярослав Сухой, сообщает РБК-Украина.

"Разблокировать – нет... Не будет уже такого. Это была детская болезнь. Мы через это переступили. Парламент позорить не будем", – заявил Сухой.

Как ранее писал "Главред", 14 января представители оппозиционных фракций заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады. Оппозиция требует отставки правительства Николая Азарова и личной ответственности министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Позже оппозиционеры пропустили спикера Владимира Рыбака к президиуму, он на минуту открыл утреннее заседание Рады и объявил перерыв до 16 часов.

"Сейчас в кабинете председателя Верховной Рады Украины идут переговоры, идут консультации руководителей всех фракций", – сообщил спикер.

В сессионном зале зарегистрировалось 269 народных депутатов Украины.