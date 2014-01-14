В МИД объяснили, почему остановились переговоры об ассоциации с ЕС

Перерыв в консультациях с ЕС по поводу подписания Соглашения об ассоциации был связан с рождественскими праздниками и теперь Киев рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров.

Об этом на брифинге 14 января заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время такие консультации будут продолжены", – сообщил дипломат

Как ранее писал "Главред", накануне представитель еврокомиссара по вопросам расширения и Европейской политике соседства Штефана Фюле Питер Стано заявил, что Евросоюз продолжит переговоры по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации с Украиной при условии, что украинские власти продемонстрируют четкое обязательство сделать это.

"Как только украинские власти покажут четкое обязательство подписать (Соглашение об ассоциации. – Ред.), диалог будет продолжен", – отметил он.