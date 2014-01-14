Евродепутат считает, что ЕС неплохо было бы иметь свой Майдан

События в Украине показали, что не все можно купить за деньги.
Лидер группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов Европарламента Ханнес Свобода считает, что Европе не хватает "духа Майдана".
Об этом он заявил 14 января, выступая на заседании ЕП, сообщает сайт ЕС-плюс.
"Иногда, было бы очень неплохо иметь такие же демонстрации в наших странах-членах", – считает политик.
По его мнению, события в Украине после того, как официальный Киев отказался подписать Соглашение об ассоциации, свидетельствуют, что "не все можно купить за деньги".
"Мы получили четкий сигнал: деньги не могут купить все. Даже россияне не могут купить все. Они не могут купить реформы, они не могут купить граждан. И дух Майдана – это то, чего, возможно, нам не хватает в Европе: люди, которые выходят на улицы, чтобы бороться за ценности", – сказал депутат.
Как ранее писал "Главред", в МИД Украины сегодня заявили, что перерыв в консультациях с ЕС по поводу подписания Соглашения об ассоциации был связан с рождественскими праздниками и теперь Киев рассчитывает на скорейшее возобновление переговоров.
Фото: hannes-swoboda.at