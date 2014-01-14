В Европе заявили, что не будут отворачиваться от Украины

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу уверен, что Евросоюз не должен отрекаться от обязательств перед Украиной и другими странами-соседями, которые хотят свободы.

Об этом он заявил на сессии Европарламента в Страсбурге, подводя итоги полугодового председательства Литвы в ЕС, сообщает УНИАН.

"Мы видели насколько сложной является ситуация в Украине и почему мы не должны отрекаться от наших обязательств в отношении этих стран - наших соседей, стремящихся связаться со свободами и образом жизни, который они видят в Европейском Союзе", - сказал Баррозу.

"На улицах Киева... мы видели Европу на пике популярности, как светоч надежды и ценностей, гаранта прав человека и свобод. Вокруг дипломатических столов мы видели лучшие стороны Европы - объединенной в защите достоинства и взглядов украинских граждан, готовой помочь их суверенному праву решать собственную судьбу и улучшить шансы на лучшее, более зажиточное и более демократическое будущее", - сказал Баррозу евродепутатам.

Он отметил, что в то время как многие граждане в странах ЕС разочарованы Евросоюзом, "молодые - и часто не очень молодые - люди во время морозных ночей в Киеве, высоко размахивают флагами Европейского Союза, - я думаю, это подтверждает, насколько важными являются Европейский Союз и его ценности. Не только для нас здесь в странах - членах ЕС, но и для целого мира".

Ранее "Главред" сообщал, что Баррозу в декабре 2013-го заявил: Еврокомиссия не видит оснований продолжать переговоры о Соглашении об ассоциации с ЕС с нынешней украинской властью и в нынешних условиях.