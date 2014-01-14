Ученые предложили убрать в музей все памятники Ленину

Преподаватели житомирских вузов обратились к властям города и области с предложением перенести все памятники Ленину в специально созданный "Музей истории тоталитаризма".

Об этом сообщает "Первый житомирский".

Под соответствующим заявлением подписались 40 докторов и кандидатов наук.

В обращении, среди прочего, предлагается, для "снятия социальной и политической напряженности, предупреждению актов вандализма и политических провокаций", открыть на базе Кмитовского музея изобразительного искусства имени Буханчука отделения по истории тоталитарного режима в регионе.

Также ученые попросили депутатов санкционировать демонтаж памятника Ленину на центральной площади Житомира.

Напомним, как сообщал "Главред", за последние месяцы в Украине были разрушены или осквернены несколько памятников Ленину.

Один из самых известных монументов – гранитный постамент на бульваре Шевченко в Киеве – был разрушен 8 декабря 2013 года.

Позже ответственность за эту акцию взяла на себя партия ВО "Свобода".