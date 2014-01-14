В Раде зарегистрирован новый законопроект об амнистии участников Евромайдана

Внефракционный нардеп Сергей Мищенко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, которые были участниками мирных собраний, проходивших с 21 ноября по 1 декабря 2013 года.

Текст законопроекта на сайте парламента пока не обнародован, сообщает УНИАН.

Мищенко отметил, что его законопроект позволяет освободить всех лиц, которые были участниками мирных акций протеста с 21 ноября по 1 декабря 2013 года и получили подозрения о совершении преступлений. В законопроекте содержатся фамилии 9 таких лиц, добавил депутат.

"Дальше указывается механизм, как это делается (каким образом их должны освободить от ответственности — Ред.). То, что требует сейчас власть, сказать какой механизм, чего нет в том законе (принятом ранее парламентом о недопущении преследования и наказания митингующих — Ред.)", - заметил Мищенко.

Он добавил, что в своем законопроекте указывает, с помощью каких конкретных разделов и параграфов Уголовного и Уголовного процессуального кодексов должен выполняться тот закон.

"Чтобы уже власть не могла сказать, нет у нас механизма", - подчеркнул депутат.

Кроме того, добавил он, законопроектом вносятся изменения в статью 48 Уголовного кодекса, которыми устанавливается, что лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в случае, если в отношении совершенных им деяний принят специальный закон.

Мищенко отметил, что в законопроекте четко выписаны механизмы его выполнения.

В то же время, отвечая на вопрос касательно уже принятого подобного закона, Мищенко, в частности, отметил, что его законопроект предлагает другой механизм, который не позволит сказать, что выполнить данный закон невозможно.

Напомним, что Рада уже приняла один закон об амнистии. Закон "Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц относительно событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" был принят Верховной Радой, подписан Президентом Виктором Януковичем и вступил в силу 26 декабря.

Закон предусматривает освобождение от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий, начиная с 21 ноября 2013 года. Все уголовные и административные производства, открытые по данным событиям, подлежат закрытию. Кроме того, лица, которые были привлечены к уголовной ответственности за вышеуказанные события, должны быть освобождены от ответственности.

Ранее "Главред" сообщал, что в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции сторонников евроинтеграции Украины. После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря почти полтысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств о событиях, связанных с захватами админзданий, другими инцидентами, произошедшими 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств были задержаны 9 человек. Несмотря на закон об амнистии еще не все активисты вышли на свободу.