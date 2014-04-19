Коломойский призвал бизнесменов установить не менее 20% надбавки для работников

Повысить уровень жизни работников призвал председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

Об этом говорится в его обращении к руководителям и владельцам предприятий всех размеров и форм собственности, а также отраслевых и независимых профсоюзов, пишет УНИАН.

Коломойский считает, что сейчас есть основания и возможности для установления премий, бонусов, надбавок за работу в условиях военного времени и других видов специальных доплат:

"ОГА призывает все предприятия установить эти надбавки в размере не менее 20% от среднего уровня доходов работников в январе-феврале 2014 года и начать их начисления за период с марта 2014 года и надеется на понимание. В первую очередь этот призыв касается крупных градообразующих предприятий области".

Коломойский отмечает, что уже почти год Украина находится в состоянии войны - сначала экономической, к которой затем добавились политический кризис, революция, аннексия Крыма и дестабилизация на Востоке. Это привело к крайне негативным последствиям для украинского финансового рынка. Но есть и позитив.

"В то же время, многие предприятия улучшили экономические показатели, прежде всего, за счет уменьшения себестоимости продукции. То есть, появился резерв для компенсации населению потерь от роста цен в условиях имеющегося кризиса", - говорится в обращении.

Наличие такого резерва председатель Днепропетровской ОГА считает основанием для повышения жизненного уровня трудящихся. "После преодоления негативных макроэкономических процессов и стабилизации национальной валюты необходимо будет провести корректировку зарплатных тарифов в соответствии с реалиями, которые сложатся на тот момент. Пока же необходимо ежемесячное индексирование доходов трудящихся в зависимости от стоимости потребительской корзины в текущем месяце в виде премий, бонусов, надбавок и других поощрений - на усмотрение самих предприятий", - сказано в обращении.

Также Коломойский напоминает отраслевым и независимым профсоюзам об их обязанность стоять на страже экономических интересов трудящихся.