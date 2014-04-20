Из-за перестрелки сепаратисты вводят в Славянске комендантский час

Самозваный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что в связи с ночной перестрелкой в центре города, во время которой был убит человек, в Славянске вводится комендантский час.

Об этом сообщает РИА Новости.

"С полуночи до шести утра вводится комендантский час. Появление посторонних на улицах недопустимо", - заявил.

Напомним, ранее стало известно, что в воскресенье, 20 апреля, около трех часов ночи в Славянске Донецкой области на одном из блокпостов произошла вооруженная стычка между двумя группами людей, в результате которой один человек погиб, еще трое получили огнестрельные ранения.

По данным правоохранителей, пострадавшие госпитализированы. В настоящее время милиция выясняет подробности инцидента.