Коломойский призвал Турчинова не расформировывать бригаду, сдавшую оружие в Краматорске

Председатель Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский обратился к и.о. Президента Украины Александру Турчинову с просьбой сохранить Днепропетровскую 25-ю отдельную воздушно-десантную бригаду.

"Нашим бойцам, не имеющим опыта военно-полицейских операций, в условиях, когда не объявлено военное положение, противостояли вооруженные до зубов российские спецназовцы, которые цинично прикрывались толпой из местного населения, в том числе, женщинами и подростками", - заявил днепропетровский губернатор, которого цитирует УНИАН.

Коломойский считает, что несмотря на допущенные ошибки, Днепропетровская 25-я воздушно-десантная бригада должна быть сохранена.

"Военнослужащим, чья вина будет доказана, необходимо дать возможность исправить пробелы в боевой и политической подготовке дальнейшей беспорочной службой. Возможно, следует ввести в бригаде должность политрука. В любом случае, досадный инцидент должен стать для наших бойцов хорошим уроком", - подытожил он.

Далее приводим текст обращения Коломойского полностью.

"Уважаемый Александр Валентинович!

Обращаюсь к Вам по поводу инцидента с бойцами Днепропетровской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

Прежде всего, прошу обеспечить всестороннее и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего с привлечением квалифицированных юристов и военных экспертов.

Прошу также учесть, что нашим бойцам, не имеющим опыта военно-полицейских операций, в условиях, когда не объявлено военное положение, противостояли вооруженные до зубов российские спецназовцы, которые цинично прикрывались толпой из местного населения, в том числе, женщинами и подростками.

Считаю, что, несмотря на допущенные ошибки, Днепропетровская 25-я воздушно-десантная бригада, не утратившая Боевого знамени, должна быть сохранена. Военнослужащим, чья вина будет доказана, необходимо дать возможность исправить пробелы в боевой и политической подготовке дальнейшей беспорочной службой. Возможно, следует ввести в бригаде должность политрука. В любом случае, досадный инцидент должен стать для наших бойцов хорошим уроком", - сказано в обращении Коломойского к Турчинову.