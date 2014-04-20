На ситуацию в Украине влияют иностранные агенты, но прямых доказательств нет - ОБСЕ

Глава миссии ОБСЕ в Донецке Клаус Цилликенс заявил, что представители миссии видят признаки влияния зарубежных консультантов на события в Украине, но прямых доказательств этого у них нет.

Об этом сообщает ТСН.

"Я вам скажу, что есть знаки, что работали и действовали заграничные консультанты на территории Украины, есть для этого знаки. Но ясные доказательства для этого у нас отсутствуют", - сообщил глава миссии.

Также, по его словам, информация о погибших во время столкновений в Донецкой области, распространяемая в СМИ, часто не подтверждается.

"Наш опыт сейчас в течение четырех последних недель - это такие слухи и тоже иногда такие новости, которые обычно представляют число погибших слишком большим. Обычно это меньше", - сказал представитель ОБСЕ.

Подтверждения информации о присутствии на территории Украины российских солдат ОБСЕ также пока не имеет.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.