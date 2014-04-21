Турчинов назвал главную сложность антитеррористической операции на востоке

И.о. президента Украины, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что главной задачей антитеррористической операции на востоке Украины является защита населения, а ее основная сложность заключается в том, что террористы прячутся за спинами людей.

Об этом сообщает пресс-служба и.о. главы государства.

По словам Турчинова, антитеррористическую операцию "специалисты проводят чрезвычайно ответственно".

"Их многие критикуют за то, что они действуют нерешительно, но это не нерешительность - это ответственность за жизни людей. Потому что главная задача сегодня - защитить людей. Защитить от огромного количества оружия и от тех, кто это оружие взял", - сказал Турчинов, добавив, что большинство людей, которые были задержаны Национальной гвардией в Мариуполе, - это люди, которые уже имели судимость и привлекались ранее к уголовной ответственности.

Также он заявил, что главная сложность антитеррористической операции заключается в том, что террористы прячутся за спинами людей.

"Террористы, которые с оружием захватывают административные здания, прячутся за спины людей, обманутых российской пропагандой, и тех, которые находятся в плену своих иллюзий и просто втянуты в эти чрезвычайно опасные как для страны, так и для региона процессы", - отметил и.о президента.

Кроме того, Турчинов напомнил, что в соответствии с принятым решением, все, кто сложит оружие и освободит незаконно захваченные административные здания, не будут привлечены к уголовной ответственности.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.