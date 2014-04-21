Генерал НАТО привел доказательства того, что в Украине действуют российские военные

21 апреля 2014, 11:35

Генерал НАТО прокомментировал действия сепаратистов на востоке Украины.

Российские военные

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что на востоке Украины действуют профессиональные части российской армии, а также привел ряд фактов, доказывающих это утверждение.

Об этом он написал в своем блоге, сообщает "ЕС-плюс".

"Трудно осознать, что группы вооруженных мужчин в масках неожиданно вышли из народа в восточной Украине и начали систематически занимать правительственные здания. Это трудно осознать, потому что это просто неправда. То, что происходит в восточной Украие является военной операцией, хорошо спланированной и организованной, и мы оцениваем, что она воплощается в жизнь со стороны России", - заявил Бридлав.

Он добавил, что такое мнение ранее выразили многие мировые лидеры.

"Я бы хотел предоставить несколько наблюдений от наших аналитиков, чтобы помочь объяснить, почему я полностью согласен с этими мировыми лидерами", - заявил он.

Бридлав привел ряд аргументов, которые доказывают причастность России к сепаратистским провокациям на востоке Украины.

"Пророссийские "активисты" в Восточной Украине проявляют демаскирующую военную выправку и вооружение, работают совместно так, как это соответствует работе войск, являющихся частями постоянных соединений, а не спонтанно образовавшихся из местной милиции. Дисциплина обращения с оружием и профессиональное поведение этих сил отвечает поведению тренированных военных сил. Оружейные стволы обращены вниз, пальцы не на спусковом крючке, а скорее охватывают спусковой механизм", - отметил военный.

"Координированное использование слезоточивого газа и светошумовых гранат против атакуемых зданий показывает уровень подготовки, который превышает уровень недавно сформированной милиции. Видео этих сил на блок-постах показывает, что они внимательны, постоянно на ногах, сосредоточены на рисках своей безопасности и находятся под контролем видимого лидера. Это контрастирует с типичным видом милицейского или состоящего из обычных граждан блокпоста, когда обычно можно увидеть людей сидящих, курящих и так далее", - добавил он.

Также генерал обратил внимание на то, как сепаратисты захватывают админздания.

"То, каким образом происходит захват правительственных зданий, нанося скоординированные удары и быстро обеспечивая безопасность окружающей территории с помощью заграждений и баррикад, похоже на то, что мы видели в Крыму. И это снова свидетельствует о действиях профессиональных военных под управлением и командованием, а не о действиях спонтанно возникшей милиции. Наконец, оружие и техника, которую они имеют при себе, прежде всего, используется российской армией. Это не тот тип техники, который гражданские лица могут приобрести в свои руки в большом количестве", - уверен Бридлав.

По его мнению, ни одного из выше перечисленных пунктов самого по себе не было бы достаточно, чтобы прийти к выводу по этому вопросу, но соединенные вместе они делают ситуацию абсолютно четкой.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.

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Россия Украина НАТО Бридлав сепаратист
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