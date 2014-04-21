Путин решил реабилитировать крымских татар: подписан указ

Президент Росси Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар, а также других народов Крыма, пострадавших во время сталинских репрессий.

Об этом он сообщил 21 апреля, открывая заседание Госсовета, передает ИТАР-ТАСС.

"Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать коллег о том, что мною подписан Указ о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, армянского населения, немцев, греков - всех, кто пострадал во время сталинских репрессий", - сказал Путин.

По его словам, в этом же указе прописаны меры "по социально-экономическому обустройству некоторых территорий", которые в последние годы и даже десятилетия фактически были брошены и "юридически никак не оформлены".

Как сообщал "Главред", 18 марта в Москве был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Основой отделения полуострова от Украины стали результаты неконституционного референдума, во время которого якобы большинство крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией.

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