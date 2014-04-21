Лавров пугал США "Правым сектором", но Керри потребовал соблюдать Женевские соглашения

В понедельник, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Джоном Керри и рассказал о мифических провокация "боевиков-экстремистов" из "Правого сектора" на востоке Украины.

Лавров в очередной раз рассказал о "неспособности и нежелании" киевских властей положить конец насильственным действиям "Правого сектора" и других ультранационалистов, сообщает пресс-служба МИД России.

Глава МИД России заговорил о "человеческих жертвах", требовал прекратить аресты и освободить из-под стражи сепаратистов юго-востока Украины, иначе это "поставит под угрозу выполнение положений Женевского заявления" Украины, США, Евросоюза и России от 17 апреля.

Министр попросил госсекретаря воздействовать на Киев, "не дать горячим головам там спровоцировать кровопролитный конфликт", побудить украинское руководство к выполнению взятых на себя обязательств, что позволило бы начать деэскалацию обстановки.

В ответ Керри потребовал от Лаврова, чтобы Россия сама приняла меры по реализации Женевского соглашения и снижению напряженности в Украине, сообщает РИА Новости.

"Госсекретарь призвал Россию принять конкретные шаги, чтобы помочь реализации женевского соглашения", — сказала официальный представитель госдепа США Джен Псаки.

По ее словам, госсекретарь отметил, что таким шагом мог бы стать публичный призыв со стороны Лаврова к сепаратистам освободить занятые здания и пропускные пункты, согласиться на амнистию и решать трудности политическим путем.

Координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук заявил, что на востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.