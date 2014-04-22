Спецоперация против экстремистов на востоке Украины возвращается в активную фазу

В Службе безопасности Украины заявили, что антитеррористическая операция на востоке Украины возвращается к активной фазе.

Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, пишет Остров

"Антитеррористическая операция не была свернута, ее активная часть была приостановлена на праздники, но операция продолжается", -

"На сегодняшний день главная задача антитеррористической операции - это обеспечить периметр безопасности вокруг этих регионов, чтобы эскалация конфликта не перешла на соседние регионы Украины", - отметила Остапенко.

Между тем, в Минобороны отметили, что не видит со стороны милиции Донецкой области помощи в проведении антитеррористической операции.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного командного центра ВСУ Александр Розманзин, - передает УНИАН.

"К сожалению, мы не чувствуем сотрудничества со стороны милиции Донецкой области", - сообщил он, отвечая на вопрос журналиста о сотрудничестве Антитеррористического центра с милицией Донецкой области.

Также он отметил, что "факт остается фактом", что донецкая милиция не помогает военным, когда их части блокируются сепаратистами.

Ранее сообщалось, что на пасхальные праздники СБУ сворачивает активную фазу АТО.