В ГПУ недовольны результатами расследования убийства Саши Белого

Заместитель генпрокурора Алексей Баганец заявил, что ГПУ не удовлетворена результатами служебного расследования гибели одного из лидеров движения "Правый сектор" Александра Музычко (Саша Белый). Назначено дополнительное расследование.

Об этом Баганец сообщил на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию обстоятельств убийства Музычко, передает ЛІГАБізнесІнформ.

"Вытребовано заключение служебного расследования причин и обстоятельств гибели Музычко в ходе проведения спецоперации и проверки правомерности действий сотрудников милиции, в соответствии с которым якобы нарушения служебной дисциплины и действующих нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность органов внутренних дел, в действиях сотрудников УБОП не установлено", - сказал Баганец.

В ГПУ добавили: "Мы с этим заключением не согласились в полной мере и назначили дополнительное служебное расследование с дополнительными вопросами в связи с получением нами дополнительных материалов в ходе следствия".

Баганец отметил, что было проведено более 27 судебно-медицинских и судебно-криминалистических экспертиз, по части из которых уже получены заключения экспертов.

Позже стало известно, что Верховная Рада 24 апреля заслушает промежуточный отчет Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели Музычко, сообщает УНИАН.

Обратим внимание, сегодня, 22 апреля, в ГПУ сообщили, что Музычко застрелился сам из пистолета ПМ, случайно, в ходе противостояния с милиционерами, что его задерживали.

Как известно, тело Саши Белого было обнаружено 25 марта возле села Бармаки неподалеку от Ровно с огнестрельными ранениями в сердце.

Милиция открыла уголовное производство по факту убийства Музычко по ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, который раньше был объявлен в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецоперации на территории Ровенской области.

Местные активисты "Правого сектора" заявили, что Музычко "планомерно убили" сбойцы спецподразделения "Сокол", и обвинили в этом министра внутренних дел Арсена Авакова.

Добавим, 2 апреля в Министерстве внутренних дел Украины по результатам служебного расследования признали правомерными действия милиционеров во время его задержания.