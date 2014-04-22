Папа Римский встретится с Яценюком в Ватикане

26 апреля в Ватикане Папа Римский Франциск встретится с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

Об этом передает агентство ЭФЭ со ссылкой на источники в Ватикане, пишет Интерфакс-Украина.

Как говорится в сообщении, эта встреча состоится после того, как понтифик неоднократно призывал к диалогу между противоборствующими сторонами в Украине.

Издание подчеркивает, что на 26 апреля у Франциска запланированы встречи с целым рядом государственных деятелей, в частности, с президентом Польши Брониславом Коморовским и с президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом.

Напомним, 22 апреля Яценюк встретился в Киеве с вице-президент США Джо Байден за "закрытыми дверями".