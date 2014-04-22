Лукашенко заявил, что Украина "сдала Крым без боя", потому что не считает его своим

Украина "сдала Крым без боя" потому, что не считает эту территорию своей.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к белорусскому народу и парламенту, пишет РИА Новости.

"Вы почему не воевали за Крым? У вас вооружённых сил там было больше, чем у России. Вы эту территорию не защитили, значит, не считаете её своей. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы б за него сражались", - заявил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что де-факто считает Крым российской территорией.

"Де факто - это российская территория. Де-юре - нет, потому, что нет никаких соглашений. Но, наверное, это вопрос времени", - подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее Александр Лукашенко выразил уверенность, что Украина должна быть "целостным монолитным государством", и считает, что федерализация приведет к разрушению страны