Политолог о захвате Крыма: Россия распадется быстрее, чем СССР после Афганистана

Киев не стал сопротивляться вооруженному захвату и аннексии Крыма Россией, чтобы не спровоцировать Москву на оккупацию всей Украины. Однако санкции Запада могут привести к распаду России, ведь она слабее СССР.

Об этом директор компании Berta Communications Тарас Березовец рассказал на чате в "Главреде".

"Если бы Украина начала активные боевые действия в Крыму, Россия немедленно бы воспользовалась этой возможностью для оккупации Украины. Об этом горько говорить, но ценой потери Крыма мы спасли всю Украину", - считает политолог.

"Проглотив такой кусок, Россия не сможет его переварить. У нее случится геополитический заворот кишок. Санкции, которые были наложены на Россию, намного серьезнее тех, которые Запад применил к СССР после вторжения в Афганистан в 1979 году. СССР прекратил свое существование через 12 лет после этого", - напомнил эксперт.

"В случае с Крымом распад России произойдет намного быстрее, потому что современная Россия в разы слабее Советского Союза. Вот что санкции животворящие делают!", - подчеркнул Березовец.

Ранее "Главред" сообщал, что директор компании Berta Communications предположил: военная интервенция России в Украину возможна уже в этом году - Владимир Путин, кроме Крыма, может оккупировать практически все юго-восточные регионы нашей страны.