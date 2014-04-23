Тарас Березовец: Крым - это ловушка для режима Путина

На сайте "Главред" состоялся чат с директором компании Berta Communications, политтехнологом Тарасом Березовцом. Общаясь с читателями, он рассказал об угрозе военного вторжения России в Украину, том, насколько действенны "животворящие санкции" против Москвы, возможен ли срыв президентских выборов из-за акций сепаратистов в юго-восточных регионах, когда Украина сможет вернуть Крым, какое будущее ждет Виктора Януковича, а также почему история с "визиткой Яроша" – "провал кремлевской пропагандистской машины".

Представляем стенограмму чата с Тарасом Березовцом.

Vopros: Какое политическое будущее ждет Януковича? Его заявления, наподобие вчерашних, на что-то способны влиять?

Тарас Березовец: Янукович сегодня – это политическая марионетка Владимира Путина. Соответственно, его будущее определяет его персональный кукловод. Думаю, что будущего у него нет. Как и у членов Семьи.

Micha Mykula: Юго-восток Украины осознает, что будет рабами России?

Тарас Березовец: Рабами – нет. Пушечным мясом – вполне возможно. Но я в такой сценарий не верю. Ведь юго-восток – это гордые, самодостаточные украинские граждане.

Vopros: Какой был смысл в женевских договоренностях? Вы лично ожидаете в дальнейшем добросовестного выполнения соглашений и договоренностей сторонами?

Тарас Березовец: Я считаю, что плохой мир лучше хорошей войны. Смысл договоренностей – в том, чтобы оттянуть начало войны. А такой сценарий с повестки дня не снят. Россия всячески будет провоцировать в Украине начало гражданской войны. Если это ей не удастся – пойдет на прямую военную интервенцию.

Smilik: А Ви маєте візитку Яроша?:) Що думаєте про цю історію з візиткою?:)

Тарас Березовец: Маю, цілу пачку. Можу Вам подарувати, якщо вона Вам потрібна. Якщо серйозно, ця історія – провал кремлівської пропагандистської машини. Не змогли навіть якісну провокацію організувати.

dim-dim: Зважаючи на останній великий виступ Путіна (під час прямої лінії), які висновки Ви особисто зробили? Наскільки насправді санкції Заходу впливають на позицію Росії і стримують її керівництво?

Тарас Березовец: Санкції Заходу дуже дієві. Санкції можуть підірвати економічну та військову потужність агресора, але вони не можуть спинити самої військової агресії. Тому санкції дадуть ефект, якщо вони будуть діяти скомбіновано разом із прямою військово-технічною допомогою Україні. Найбільше мене покоробила фраза Путіна про те, що Сочі – це курорт для багатих, а Крим – для бідних, і що відпочивати в Криму можна лише після того, як "махнути гранчак горілки".

dim-dim: Тарасе, як на сьогоднішній день Ви оцінюєте ймовірність прямого збройного вторгнення російських військ у південно-східні регіони України та розгортання реального збройного конфлікту?

Тарас Березовец: Крим – це пряма геополітична пастка для режиму Путіна. Анексія півострова має сенс тільки в тому випадку, якщо разом із ним будуть окуповані південно-східні терени України. Путін планує створити зону окупації, яка з'єднає молдовське Придністров'я, Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, Донеччину та Луганщину. Крім того, Путін прагнутиме окупувати регіони, які виробляють військове обладнання для російської армії: Запоріжжя (двигуни для гвинтокрилів), Дніпропетровськ (ракетна галузь), Харків (танкова індустрія). Без усього цього російська військова реформа неможлива. Тому російська інтервенція цілком можлива вже цього року.

Terri: Тарасе, за якими сценаріями далі можуть розгортатися події на сході України? Друге питання: як можна звести до мінімуму можливі провокації та сутички під час травневих свят?

Тарас Березовец: Я зробив цікаве спостереження. Скрізь, де були знесені пам'ятники Володимиру Леніну – Херсон, Миколаїв, Дніпропетровськ – загрози сепаратизму немає. Сепаратисти найбільш активні там, де залишилися монументи вождю. Можете це сприймати як суб'єктивний погляд, але прощання з комуністичним минулим – необхідна передумова подолання вірусу сепаратизму. Сьогодні найбільш гаряча потенційна точка – Одеса та Харків. Тому зупинити цей сценарій можна створенням місцевих осередків Руху опору окупації.

Олекса Мукосієнко: Тарас, слежу за Вашей работой: мнение, аналитика – все интересно. Ваше отношение к Тимошенко, к ее президентским амбициям, методам ведения политической борьбы. Вы можете назвать ЮВТ проукраинским политиком ?

Тарас Березовец: Тимошенко – однозначно проукраинский политик. По высказыванию одного высокопоставленного американского политика, Тимошенко – "самый большой мужчина в украинской политике". Считаю, что свой катарсис она уже прошла в Качановской колонии. Первые дни ей было трудно сориентироваться, насколько сильно изменилась страна, с этим были связаны ее первые сырые заявления. Но сегодня Тимошенко как никогда заряжена и мотивирована на результат. А его мы увидим 15 июня – дата второго тура президентских выборов.

Pilgrim: На ваш взгляд, нужен ли сейчас референдум Украине? И будет ли он способен успокоить ситуацию на востоке страны?

Тарас Березовец: Думаю, что проводить референдум необходимо как можно скорее по вопросам децентрализации и статуса русского языка. Кроме того, можно вынести на плебисцит вопрос внешнеполитического выбора страны – Таможенный союз, Евросоюз и НАТО.

Pilgrim: По-вашему, есть ли смысл Украине снова стремиться стать ядерным государством?

Тарас Березовец: Стремиться – да, но не сегодня. В противном случае это вызовет резкое обострение отношений с США и ЕС. Технически Украине ничто не мешает начать производство ядерного оружия. Мы уже убедились, что обычное вооружение не способно остановить агрессию в условиях невыполнения обязательств по Будапештскому меморандуму со стороны США и Великобритании.

Inna Menyo: Чи можна чекати якогось покращення після президентських виборів, чи можна вже пакувати чемодани і виїжджати за кордон у пошуках кращої долі? Мене як молодого спеціаліста цікавить,що нас чекає.

Тарас Березовец: Я думаю, що такі думки сьогодні бентежать мільйони молодих українців. Але Ви маєте вирішити для себе, чи готові Ви допомогти своїй країні побудувати ефективну та успішну економіку. Якщо Вас цікавить Ваше власне майбутнє, Ви, звісно, можете шукати кращої кар'єри за кордоном.

Я для себе рішення ухвалив – я працюватиму в Україні.

Nakorchevski Andriy: Нерішучість влади на сході – це що: некомпетентність,відсутність реальних засобів впливу, стримування Заходом, який щось за це обіцяє, мудра стриманість (згодом само розсмокчеться)?

Тарас Березовец: Це відсутність ефективної армії та спецслужб, які були зруйновані навмисними діями Януковича та російських агентів. Крім того, на Україну дуже сильно тисне Захід, який прагне деескалації. Але так само Захід вимагав припинення активних дій під час Євромайдану, погрожуючи тим, що Янукович розстріляє всіх мирних протестувальників.

Wlad Tereshcenija: Путин предложил Госдуме превратить Крым в большое казино. А Украину он уже превратил в русскую рулетку?

Тарас Березовец: Послушайте, Путин уже сказал, что Крым – это курорт для бедных. Соответственно, Крым он планирует превратить не в казино, а в зал игровых автоматов. Что еще страна-бензоколонка, по выражению сенатора Маккейна, может предложить украинскому Крыму? А в русскую рулетку он, скорее, превратил свою собственную страну.

Николай Прохоров: Как вы оцениваете деятельность Авакова? Может, есть смысл поступить с донецкой милицией по грузинскому варианту?

Тарас Березовец: Реформа МВД должна была быть молниеносной с массовыми увольнениями и приемом на работу молодых людей с чистой биографией. Этому помешала война с Россией. Поэтому все реформы – после победы.

Iryna Maievska: Тарас, интересует позиция Ахметова. Ваше мнение? Засланный казачок?

Тарас Березовец: Ахметов – крупнейший олигарх страны. Он должен использовать этот статус для того, чтобы стать крупнейшим гарантом безопасности на востоке. Пусть последует примеру Коломойского. А пока к нему слишком много неудобных вопросов.

Andrew Yashchuk: Є можливість повернути Крим назад? Чи можна судитися з Росією в усіх можливих міжнародних судах? Ясно, що вона рішення суду виконувати не буде, але то гарний аргумент при переговорах!

Тарас Березовец: Крим, так чи інакше, повернеться до складу України. Причому станеться це швидше, ніж ми можемо на це сподіватися. На Росію потрібно тиснути позовами до міжнародних судів, вимагаючи компенсації за вкрадену державну та комерційну власність. Здається, я був першим, хто про це написав на початку кримської кризи. Добре, що Яценюк саме так і вчинив.

Gimmy Fhgfhf: Что, по-вашему, происходит на востоке: 1) АТО расписалась в собственной профнепригодности или саботаже; 2) идет политиками Киева сдача юго-востока России в обмен на обеспечение евроинтеграции центра, севера и запада; 3) имитация беспомощности, чтобы разбудить население юго-востока, чтобы те разогнали сами сепаратистов; 4) раскрутить Запад на большую поддержку Украины?

Тарас Березовец: На востоке происходит объединение недовольных украинских граждан, доведенных до отчаяния режимом Януковича, предательство правоохранительных структур и действия российских диверсантов.

navigator147: В Украине много грамотных и профессиональных специалистов, мнения, рекомендации и опыт которых никто не слышит и не видит. Существует в нашей стране или в других странах инструмент, с помощью которого простые граждане могли бы: предложить свои рекомендации, пожелания, модели развития в разных областях государства (экономика, образование, здравоохранение), поддержать голосами высказывания других, поддерживать или не поддерживать будущие или действующие законы и тем самым выходить на наилучшие решения и, более того, выводить как раз проблемы на приоритетность решения их (что-то вроде народного мозгового штурма) и своими наработками показывать и направлять действующую власть и, возможно, даже заставлять принимать решения? Насколько это есть или возможно? Будет ли это интересно и востребовано? Сможет ли это на что-то реально повлиять? Заранее спасибо! Удачи Вам!

Тарас Березовец: Да, существует. Это называется гражданское общество. Люди, которым небезразлично будущее их страны, сегодня помогают Украине через общественные инициативы. Кроме того, есть созданный на прошлой неделе Рух опору, который объединяет всех небезразличных к агрессии со стороны России.

Татьяна Ларина: Тарас, сейчас запущена технология против Тимошенко о ее якобы связях с Путиным, но почему-то ее политтехнологи не опровергают этот тезис хотя бы тем аргументом, что именно Путин помог Януковичу реанимировать дело ЕЭСУ, выставив счет 400 миллионов Министерству обороны России?

Тарас Березовец: Сегодня запущена технология очернения всех наиболее рейтинговых кандидатов. Могу сказать, что некие особые отношения Тимошенко с Путиным – миф, который в том числе поддерживают кремлевские политтехнологи. Неужели Вы верите в то, что Путин будет вести какие-либо переговоры с кем-либо в нашей стране? Я выражу свое частное мнение, что если бы Тимошенко могла апеллировать к Путину, она бы уже воспользовалась этой возможностью. Но такой возможности на сегодня не существует. Более того, наблюдаем, как российское телевидение запускает целые фильмы против ведущих украинских политиков, включая Тимошенко.

Виктор Перехрест: Предлагаю подарить Севастополь братской Турции.

Тарас Березовец: Тогда давайте начнем с подарка Курил Японии, Чукотки – США, а Калининграда – Германии…

Никому ничего Украина дарить не будет. Точка!

Kenrol: Скажите, ну, не может вот так просто Путин признать выборы президента в Украине. Должен же он кого-то поставить. Как Вы думаете, есть такой человек? Или ему все равно? Может, на одного из кандидатов во втором туре?

Тарас Березовец: Сегодня клеймо пропутинского кандидата – это приговор. Играться в такие игры может разве что Олег Царев или Михаил Добкин. А они, как известно, шансов выхода во второй тур не имеют.

Stepovyk: В чому небезпека другої державної російської? Можна натомість прийняти закон про розвиток української мови. А можна присвятити цій тематиці розділ в Податковому кодексі. Отримують податкові канікули виробники (продавці) україномовних: софту, комп'ютерних іграшок, мультиків, фільмів; творчі колективи шоу-бізнесу, котрі працюють українською; україномовні викладачі вишів – доплату тощо. Крім того, жорстке виконання закону про дві держмови, швидше за все, буде на користь українській. Якщо, припустимо, в Донецьку українців і росіян приблизно 50/50, то таким має бути і співвідношення мов в усіх сферах життя. Тобто за умови виконання закону про дві держмови Донецьк має стати наполовину україномовний, Дніпропетровськ – на 3/4 і т.д.

Тарас Березовец: Я считаю, и это мое личное мнение, что двуязычность Украины – это ее преимущество. Мы обязаны способствовать развитию украинского языка, как единственного государственного. Русский язык должен получить как минимум статус официального. Предлагаю решить это на всеукраинском референдуме.

Kosmopolit: 1. Вы родом из Крыма. Какие чувства Вы сейчас испытываете по отношению к своей малой родине? 2. Вы сотрудничали с блоком Тимошенко. Каков ее электоральный потенциал в настоящее время? 3. Почему до сих пор в Украине нет пропагандистского рупора, наподобие "1 кавказского канала" Грузии? 4. Ваше отношение к роли и статусу русского языка в перспективе в Украине? Зачем требовалось отменять не работавший закон и раздувать, таким образом, проблему? Например, Назарбаев в Казахстане просто объявил, что с 2020 года все население будет говорить по-казахски, и никому от этого ведь не стало тяжело, хотя там, в Казахстане, проблема гораздо серьезнее. 5. Вы писали, что существует угроза физического устранения Януковича Россией. Но тогда Вы, наверное, не могли предположить, что Россия его использует таким образом? Кому сейчас выгодно было бы физическое устранение Януковича? 6. Вы писали, что Добкин и Кернес ведут медведчуковскую игру, и ПР выдаст их власти. Но в реальности вышло, что с этих двух – как с гуся вода. Какую все-таки игру они ведут? 7. Как практика запрета на въезд в Украину отразится на украинцах с российскими паспортами? Не кажется ли Вам, что это еще более размоет связи с диаспорой? 8. Почему Украина не использует как контраргумент отсутствие возможности изучения украинского языка украинцами России? 9. Как теперь получить удостоверение закордонного украинца, если реально приехать невозможно, а на письма МИД не отвечает? Не кажется ли Вам, что статус закордонного украинца девальвируется невозможностью его получения в таких условиях? И на самом деле надо не трогать проблему языка, а работать с диаспорой в России, и все наладится само собой? И тогда украинское самосознание будет поддерживаться в диаспоре, и не придется сетовать на зомбирование Россией граждан, среди которых много украинцев, как открытых, так и скрытых?! Кто способен на длительную политику среди диаспоры из нынешних кандидатов в президенты? Или ни у кого нет таких планов? 10. Не кажется ли Вам, что Украина напрасно выходит из СНГ, рефлексируя на внешние обстоятельства? И потенциал СНГ не используется, хотя был бы полезен? Что это, политические амбиции, нежелание вести трудную долгосрочную игру, отсутствие выдержки? 11. Смена власти в России через революцию в Украине – хороший розыгрыш текущей ситуации. При этом необходима длительная работа. Способен ли кто-то из кандидатов на нее? Я предполагал, что только Тимошенко способна на это. Ваше мнение? Спасибо!

Тарас Березовец: 1. Чувство горечи и одновременно гордости за наших граждан в Крыму, которые продолжают считать себя украинцами.

2. Это одна из самых популярных, если не самая популярная политическая сила в стране.

3. Так, зато в Украине уже появилось общественное телевидение.

4. Я уже ответил на этот вопрос ранее.

5. Януковича рано или поздно устранят. Слишком много тайн Путина ему доверено.

6. Они борются за свое будущее. В Украине.

7. Я за визовый режим с Россией. Плюс за выдачу зарубежным украинцам украинских паспортов.

8. Она его уже использует на уровне МИД.

9. Работать с диаспорой нужно намного активнее. Это задача будущего президента.

10. Украина не может выйти из СНГ, потому что она не ратифицировала его устав.

11. Будущее России – дело ее собственных граждан. Мы не должны вмешиваться в их внутренние дела.

Odessit: Більшість в парламенті Криму була у регіоналів-зрадників. Яку відповідальність має понести ПР і її лідери? Я думаю, що ПР має бути заборонена і розпущена, а її лідери мають піти під суд за зраду. Згодні?

Тарас Березовец: Я підтримую повну заборону діяльності КПУ та ПР.

Odessit: Які перспективи у Кримськотатарської автономної республіки в Криму?

Тарас Березовец: Ці перспективи у кримськотатарського народу є лише в складі України. Росія націлена на переслідування кримських татар аж до їх повної депортації. Про це свідчать дії щодо лідерів Меджлісу Мустафи Джемілева та Рефата Чубарова.

Odessit: Треба було Януковичу до останнього залишатися на посту? Іншим способом можливо було його усунути від влади? Я думаю, що ні,він був би вічним президентом, потім син став би президентом.

Тарас Березовец: Янукович планував залишитися президентом пожиттєво. Лише завдяки волі українського народу та героям Небесної сотні Україна змогла позбутися цього жахливого режиму.

Odessit: Чому Кремль вважає владу в Україні нелегітимною? Адже Верховна Рада повністю легітимна. Саме ця ВРУ обрала конституційною більшістю нового спікера і призначила прем'єр-міністра, а в.о. президента – тимчасовий через те, що легітимний президент своєю ганебною втечею самоусунувся. Так чи ні?

Тарас Березовец: Це один із ключових аргументів Кремля для того, аби ігнорувати Україну на переговорах. Кремль прагнутиме зірвати президентські вибори 25 травня, розуміючи, що без легітимно обраного президента ситуація в Україні матиме динаміку до погіршення. Крім цього, президент – ще й верховний головнокомандувач, тому обрання глави держави суттєво підвищить мораль українського війська.

Odessit: Що Ви думаєте про єдиного кандидата від демократичних сил на виборах президента?

Тарас Березовец: Легітимність президента буде підтверджена в тому числі змагальністю між кількома кандидатами від демократичних сил. Саме у конкурентній боротьбі Тимошенко, Порошенка, Гриценка, Ляшка, Тягнибока та інших визначиться наступний президент. Головне те, що жоден із проросійських кандидатів немає жодних шансів виходу до другого туру.

Odessit: Чи реально через міжнародні суди повернути Крим юридичним шляхом сьогодні?

Тарас Березовец: Це не входить до компетенції міжнародної юстиції. Крим ми будемо повертати виключно мирними методами. Буде рімейк операції "Примушення до миру-2".:)

Odessit: Як достукатися до зомбованих українських громадян на сході? Вони ж не хочуть нікого чути, їм тільки бандерівці ввижаються!

Тарас Березовец: Російська пропаганда обробляла їх десятиліттями. Тому вирішити цю проблему одномоментно неможливо. Будемо поступово знімати їх із наркотичної голки пропаганди Кремля.

Odessit: Пане Тарасе, думаю, що Путін хоче фізично знищити українців як націю, щоб всі стали "русскоязичнимі"! Ви так не вважаєте?

Тарас Березовец: Що Путін точно хоче, так це знищити Україну як європейську та успішну державу в майбутньому. Тобто він цілиться в майбутнє. Він розуміє, що як тільки Україна стане по-справжньому європейською, вона неодмінно заявить права на все, що було підло вкрадено Кремлем. Тому Путін хоче знищити саму можливість такого реваншу. Але перемогти цілий народ, тим більше, український народ, не під силу нікому в цілому світі.

Олеся Шевчук Кириченко: Скажіть, будь ласка, Ви говорите, що Тимошенко та Порошенко мають дуже схожі програми. Але ми всі добре розуміємо, що у Януковича теж програма не та була, яку він виконував. На вашу думку, яка, все ж таки, різниця між ними ключова, і хто з них у змозі виконувати свою програму і не піддаватися спокусам на президентському шляху? Дякую.

Тарас Березовец: Ключова відмінність програм Тимошенко та Порошенка – в баченні зміцнення обороноздатності та ставленні до великого капіталу. Тимошенко слушно вважає, що посилювати обороноздатність потрібно негайно, в тому числі через структури Руху опору. Крім того, я згоден із баченням Тимошенко на перспективи олігархів. Вони повинні легалізувати свої доходи або ж відповідати перед законом.

Ярослав Журавель: Як Ви вважаєте, чи можуть Лещенко і Найєм спілкуватися за допомогою телепатії?

Тарас Березовец: Лещенко і Найєм – надзвичайно талановиті українські журналісти. До того ж, мої добрі товариші. Ми інколи розходимося з ними в оцінці ситуації в Україні, але в середовищі інтелектуалів це природний процес. Я поважаю їхню позицію, навіть якщо з нею не згоден.

виктор базир: Тарас, какие, на Ваш взгляд,"плюсы" и "минусы" у будущих президентов, если они таковыми станут – Порошенко и Тимошенко. Спасибо и еще спасибо за доходчивый и короткий ответ на РБК Виттелю, у них там была пауза, как в "Ревизоре", а лай собаки ПС просто их добил. :)

Тарас Березовец: Спасибо за то, что смотрите РБК – это действительно, при всех прочих, самый либеральный российский телеканал, а Игорь Виттель – харизматичный и интеллигентный ведущий, один из лучших на российском ТВ.

Мне кажется, для того, чтобы понять все плюсы и минусы фаворитов президентской гонки, мы должны будем увидеть их встречу на теледебатах как минимум дважды – до 25 мая и 15 июня. Я с большим нетерпением ожидаю такой возможности и надеюсь, что Юлия Владимировна и Петр Алексеевич порадуют страну своей интеллектуальной битвой. :)

Sasha Gorokhovskiy: Тарас, в Вашей компании есть вакансии?

Тарас Березовец: По вопросам всех вакансий просьба обращаться по e-mail: info@bertacom.com.ua. Или на наш сайт: www.bertacom.com.ua.

Інна Юнко: Чого варті для Росії "женевські домовленості"? Ваш прогноз щодо розвитку подій на Донбасі після великого посту. Дякую.

Тарас Березовец: Женева дозволила виграти життєво необхідний час для посилення оборони від інтервенції. Виконувати свої зобов'язанння Росія не буде. Але відповідь Заходу на порушення домовленостей буде вкрай жорсткою. Включно з військово-технічною допомогою.

Олександр Українець: За кого голосовать будете 25.05.2014?

Тарас Березовец: За европейское будущее Украины. Приду я и вся моя семья, в том числе мои многочисленные родственники в Крыму, которые остаются гражданами Украины и не желают получать российские паспорта.

Jamil Rahim: В Вашингтоне Джемилеву обещали, что ответят так же, как ответили СССР после Афганистана, только процесс будет гораздо быстрее. Ваш комментарий.

Тарас Березовец: Если Вы имеете в виду военную программу помощи моджахедам, то на сегодня США такого решения в отношении крымских татар не приняли. Будущее покажет.

Стряпко Іван: Наскільки Україна стане більш гомогенною з втратою Криму?

Тарас Березовец: Процес творення політичної української нації є невідворотним завдяки Путіну. Тому я зараз спостерігаю, як багато російськомовних громадян свідомо починають переходити на українську.

Василь Тростянець: Пане Тарасе, як Ви вважаєте, на довиборах 15 грудня 2013 року Руслан Бадаєв отримав перемогу у 94 окрузі чесним шляхом? За моєю інформацією, в день виборів і до цього було зафіксовано сотні фактів фальсифікації, масовий підкуп виборців і т.д. Чи все ж таки перемога повинна була належати Андрію Лозовому, єдиному опозиційному кандидату, який до 15:00 перемагав, як мінімум на 8-10 %.

Тарас Березовец: Ми вели виборчу кампанію Андрія Лозового. На старті перегонів його рейтинг складав 3%. За нашою соціологією, Андрій, після того як став єдиним кандидатом від опозиційних сил ("Батьківщини", "УДАРу" та "Свободи"), здобув перше місце в 94 окрузі. Але масштабні фальсифікації та брутальний тиск з боку "тітушок" та міліції спотворили результати волевиявлення. Андрій – молода та харизматична людина. Ці вибори були для нього лише розминкою.

Лариса Леончик: Тарас, как Вы видите в Украине сложившуюся политическую ситуацию в ближайшие два месяца? Состоятся в Украине президентские выборы?

Тарас Березовец: По крайней мере, искренне надеюсь, что они пройдут. В этом заинтересованы все ведущие кандидаты, включая Тимошенко, Порошенко, Тигипко и Ляшко. Два месяца будут очень непростыми. Россия будет делать все возможное и невозможное для дестабилизации ситуации в Украине. ФСБ и ГРУ могут пойти на любые провокации, включая политические убийства, теракты и провоцирование техногенных катастроф.

Volodymyr Dmytruk: Ким, на вашу думку, є Ахметов: крупним бізнесменом чи ключовим головорізом в Україні? Якщо перше, то чому не засуджені за наклеп ті, хто без перестанку показував на Майдані фільми про донецьку мафію? Як ви особисто оцінюєте ці документальні фільми?

Тарас Березовец: Ахметов – надзвичайно важлива та неоднозначна постать в історії сучасної України. Я колись порівнював жартома його з Біллом Гейтсом та Стівом Джобсом, деякі не зрозуміли іронії. Яка країна – такий і Джобс. :) Але попри всю одіозність сьогодні Ахметов може увійти в історію або як один із рятівників України, або ж її кат.

Стряпко Іван: Наскільки далеко готові зайти місцеві еліти у підтримці чи використанні сепаратизму, й на яких умовах вони готові йти на компроміс з центральною владою?

Тарас Березовец: Сьогодні більшість регіональних еліт вже усвідомила, що Росія прагне знищити Україну як єдину державу. Тому майбутнього в новій Росії не буде нікому – ні Константинову, ні Ахметову, ні Жеваго, ні Єфремову, ні Коломойському, ні Пінчуку. Сьогодні всі повинні забути про розбіжності і об'єднатися проти головного ворога України.

Олеся Шевчук Кириченко: Скажіть, будь ласка, це лише у мене таке враження, що спецоперація по звільненню адмінбудівель не проводиться, тому що саботується чи міліціантами, чи, гірше того, Юлією Володимирівною, бо всі реально розуміють, що влада зараз в її руках? Навіщо їй вибори президента, якщо вона й так сьогодні практично президент? Дякую.

Тарас Березовец: Ви можете вірити мені або ні, але Тимошенко не впливає на рішення ні Яценюка, ні Турчинова. Більше того, наскільки мені відомо, стосунки Тимошенко з Турчиновим переживають такий собі ice age. Мені видається, що Олександр Валентинович наразі керується сприйняттям себе як надзвичайно важливої фігури в історії України. Тимошенко, як і багато інших наших громадян, з цим не згодна. :)

БОГДАН івануса: Я думаю, що Росії потрібно дати медаль Турчинову за здачу Криму Росії: Турчинов три тижні нічого не робив і забороняв щось робити, щоб Крим залишився українським. Я вважаю, що Крим здав Турчинов Путіну і його потрібно посадити в тюрму, а як ви думаєте? Скажіть, через скільки років Крим можна вернути Україні?

Тарас Березовец: Якби Україна почала активні бойові дії в Криму, Росія негайно б скористалася цією можливістю для окупації України. Про це гірко говорити, але ціною втрати Криму ми врятували всю Україну.

Євген Ткаченко: Чому б з Донецької та Луганської областей не зробити якусь спецзону по боротьбі з терроризмом? Вб'ємо двох зайців Ахметова та покажемо Донбасу силу (нажаль, це єдине, що вони розуміють). Таку собі міні-росію в Україні...

Тарас Березовец: На жаль, в такому випадку доведеться запроваджувати надзвичайний стан. Це може призвести до зриву президентських виборів. Саме цього і домагається Москва.

Artem Goncharenko: Вы говорили, что если Россия заберет Крым, то это означает начало конца самой России, мол, она начнет распадаться. Пожалуйста, объясните, почему, какие причины? Артем, программист из Харькова.

Тарас Березовец: Проглотив такой кусок, Россия не сможет его переварить. У нее случится геополитический заворот кишок. Санкции, которые были наложены на Россию, намного серьезнее тех, которые Запад применил к СССР после вторжения в Афганистан в 1979 году. СССР прекратил свое существование через 12 лет после этого. В случае с Крымом распад России произойдет намного быстрее, потому что современная Россия в разы слабее Советского Союза. Вот что санкции животворящие делают!

Rostik: Скажіть, які шанси Ольги Богомолець як політика? Геннадія Балашова як мера Київа та його партії як всеукраїнської? Дякую.

Тарас Березовец: Я волію говорити про реальний сценарій. Тому, якщо коротко, змагання за посаду мера вестимуть Віталій Кличко, Микола Катеринчук та Володимир Бондаренко. Більше того, якби система була двотуровою, Віталій Кличко не мав би шансів стати мером столиці. Саме тому партія "УДАР" зробила все можливе, аби завалити законопроект про двотурові вибори. Цікаво, що ще в лютому 2014 року Кличко разом із іншими чотирма депутатами був автором законопроекту про двотуровість мерських виборів. Але як тільки вирішив балотуватися на виборах мера, одразу про це забув. :) Мабуть, у нього політична амнезія.

Богомолець – це цікавий політик, але її час ще не настав.

Yaroslav Nechaev: Чи не здається Вам, що Тимошенко працює на зрив президентських виборів 25 травня?

Тарас Березовец: Такі твердження – це частина брудної кампанії проти неї як кандидата. Тимошенко однозначно буде в другому турі. І там українські громадяни визначаться стосовно того, чи готові вони довірити стати їй або Петру Порошенку п'ятим президентом України. Мене особисто тішить те, що два фаворити перегонів виступають за європейську перспективу України та не мають великих розбіжностей у своїх виборчих програмах.

Фото Владислава Мусиенко