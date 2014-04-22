В Славянске обнаружено тело человека, похожего на депутата, сорвавшего флаг сепаратистов

В Славянске Донецкой области на берегу Северского Донца всплыло тело мужчины, похожего на депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака, похищенного несколько дней назад.

Об этом сообщает издание Gorlovka.ua.

Начальник Горловского горуправления милиции Андрей Крищенко рассказал: "Сейчас будем проводить следствие, поскольку ранее было зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины "незаконное лишение свободы или похищение человека".

"Его тяжело было опознать. Но если бы он пролежал в воде еще несколько суток, то опознать его очень и очень тяжело, только по ДНК. Но тело всплыло и опознаваемо. Скорее всего, его убили 19 апреля. Люди хотели скрыть следы преступления, они подготовленные, это не какие-то разбойники и наркоманы. Что они с безоружным человеком сделали, это на их совести", - рассказал начальник криминальной милиции Горловского ГУ Герман Приступа, работавший вместе с Рыбаком.

Как пишет издание, установлено, что перед похищением Рыбак пытался пройти в горисполком, чтобы снять флаг так называемой "Донецкой Народной Республики", но на входе в здание по данному поводу у него возник конфликт с представителями самообороны.

Фото: gorlovka.ua