"Правый сектор" заявил о разоружении

Руководство львовского движения "Правового сектора" заверило представителей ОБСЕ в том, что боевое крыло уже исчезло, и преобразовалось в политическую партию, поэтому не считает себя представителем "вооруженных формирований", о которых речь идет в женевском заявлении.

Об этом сообщили в ОБСЕ, пишет Сегодня.

"Группа (ОБСЕ) во Львове встретилась с главой "Правого сектора" в городе. Он заявил, что вся деятельность "Правого сектора" направлена на поддержку усилий по укреплению обороноспособности страны (включая регистрацию добровольцев, предоставление им основной физической подготовки без оружия), и что он согласовывает свои действия с Советом национальной безопасности и обороны Украины и украинскими Вооруженными Силами", - говорится в отчете ОБСЕ.

Напомним, ранее лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал все партийные структуры мобилизоваться и готовиться к защите суверенитета и территориальной целостности Украины.