В Минобороны утверждают, что все важные объекты в Краматорске под контролем украинских военных

В Краматорске Донецкой области по состоянию на 23 апреля все важные объекты, расположенные в городе, находятся под контролем военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в региональном медиа-центре Минобороны, пишет УНН.

Все попытки активистов "Донецкой самообороны" помешать работе украинских солдат имеют показательный характер, без серьезной идеологической подоплеки.

У расположения аэродрома Воздушных Сил на окраине города находятся два блокпоста со сторонниками федерализации страны на расстоянии 100 метров от контрольно-пропускного пункта и автомобильных ворот. Однако, если раньше митингующие круглосуточно проверяли всех, кто прибывал к военным на предмет наличия оружия, то сейчас они проявляют относительную пассивность, приходят в меньшем количестве и только днем.

В то же время, два блокпоста с митингующими под триколором, так называемой, "Донецкой народной республики" остаются возле гражданского аэропорта "Краматорск". У этих временных сооружений из дерева и строительных материалов также прослеживается инертность в действиях гражданских охранников.

Военный и гражданский аэродромы охраняют военнослужащие одной из частей специального назначения Вооруженных Сил и такие показательные действия представителей "Донецкой самообороны" на блокпостах не мешают нормальной работе важных объектов. К тому же, любое ограждение с пророссийскими активистами можно легко объехать или обойти пешком.

Напомним, 21 апреля захватившие в Краматорске горотдел УВД и его руководителя – полковника милиции Виталия Колупая, сформулировали свои требования.

Захватчики предложили в обмен на жизнь и здоровье начальника милиции передать им табельное оружие подразделения МВД.