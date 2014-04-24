Мариупольский горсовет освободили от сепаратистов: опубликованы фото

Группа неизвестных очистила здание Мариупольского горсовета от захвативших его сепаратистов.

"Около 20 человек начали избивать захватчиков горсовета. Те в свою очередь вызвали милицию. Приехали правоохранители, которые забрали часть людей в райотдел. Известно о 5 пострадавших со стороны захватчиков мэрии. Их с различными травмами увезли в городские больницы", - сообщает 0629.com.ua.

По данным опубликованным в социальных сетях, зачистку городского совета провели правоохранители.

"Горсовет забрали. Принимали жестко, есть раненые", - написали представители сепаратистов - В здании забаррикадировались неизвестные люди. По периметру выставлено оцепление. В ГУВД видели людей в милицейской форме даже с пулемётом".

По данным опубликованным в соцсети, захватчики потеряли здание горсовета по схеме Одессы и Днепропетровска. Якобы в их ряды были введены люди, которые объявили себя лидерами, а затем сдали позиции.

К 8 утра к баррикадам пришли работники горсовета и митингующие, а в 8.16 "оцепление по периметру горсовета сняли", в мэрию начали пускать всех желающих.

"Из здания горсовета вышли бойцы внутренних войск под крики митингующих: "Позор, позор!". Женщины кричат, что Хотлубею здание мэрии не достанется и предлагают сегодня еще раз пообщаться с руководством местных телеканалов, чтобы они поддержали их политику", - сообщает издание.

На территории горсовета находится брат "народного мэра" Денис Кузьменко.

После 8-ми из здания мэрии вышел лидер "Батькивщины" в Мариуполе Александр Ярошенко.

По состоянию на 8.21 "лидеры ДНР находятся у городского совета" и заявляют, что "попытку штурма они отбили", митингующие аплодируют.

Как стало известно i24.com.ua из собственных источников, операцию по разблокированию горсовета начали не военные и не правоохранители.

По словам одного из руководителей "Мариупольской дружины", созданной на днях для обеспечения порядка в городе и охраны мирных митингов от нападений сепаратистов, ему информация о начавшейся операции поступила около 3:45. К 7:00 активная фаза операции закончилась и стороны сели за стол переговоров, сначала - в малом зале городского совета. Но поскольку зал захватчики "превратили в развалины", то переговоры переместились в кабинет начальника управления милиции. По нашей информации, на встрече присутствовали руководители всех силовых органов, а также координатор сепаратистов, брат самопровозглашенного народного мэра Мариуполя Денис Кузьменко. По словам одного из участников переговорного процесса, Кузьменко пообещал за свои деньги отремонтировать здание горсовета, пострадавшее от действий сепаратистов.

Жители домов, расположенных неподалеку от здания городского совета, рассказывают, что около 5 утра группа сепаратистов в спешке грузила какие-то вещи в легковушки (около 5 машин) и спешно уезжала. Ни выстрелов, ни резких звуков во время проведения операции жильцы домов не слышали.

Сейчас здание горсовета оцеплено сотрудниками милиции и внутренних войск. Только что милиции передали человека, пытавшегося вынести из здания какую-то медаль и жесткий диск. В эти минуты в здание зашли замначальника милиции Сергей Скляров, управделами горсовета Петр Дзюба и Денис Кузьменко.

фото: i24.com.ua; 0629.com.ua.