Рада не прекратила полномочия Яремы и Бондаренко

Верховная Рада не поддержали досрочное сложение депутатских полномочий первого вице-премьер-министра Украины Виталия Яремы, председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко и председателя Закарпатской ОГА Валерия Лунченко.

За сложение депутатских полномочий Яремой проголосовали лишь 178 народных депутатов, Лунченко - 182 депутата, Бондаренко - 184 депутата, пишет УНИАН.

После этого председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что у него еще есть "много заявлений" о досрочном сложении полномочий, но парламент не голосует за эти решения.

После этих нерезультативных голосований спикер Верховной Рады Украины Александр Турчинов отметил, что у него еще есть "много заявлений" о досрочном сложении полномочий, но парламент не голосует за эти решения.

Он призвал народных депутатов: если они призывают сдавать мандаты, то "тогда нужно голосовать", или не ставить этот вопрос вообще в повестку дня…".