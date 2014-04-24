Экстремисты сообщают о приближении российской армии к границам Украины

Террористы, которые общаются между собой по спецсвязи, сообщают о приближении российских войск к государственным границам Украины.

В частности, речь идет о Ростовской области РФ. Так, колонна военных якобы была замечена в районе городов Миллерово, Таганрог, пишет ТСН.

Кроме того, УРАЛы, бронетехника под военным прикрытием вертолетов движется к населенному пункту Красный Сулин.

Также военная техника движется по трассе М4 "Дон".

Напомним, украинские военные и силовики проводят сегодня в Донецкой области АТО.

В ходе проведения антитеррористической операции в Славянске, подразделениями МВД и Минобороны деблокированы и уничтожены 3 блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города.

Во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение.