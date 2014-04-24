Эксперт рассказал, как Путин может отреагировать на спецоперацию в Славянске

В ответ на операцию против пророссийских террористов в Славянске президент РФ Владимир Путин может сделать ряд шагов, среди которых даже военное вторжение в Украину. В то же время, последний шаг будет для него огромным риском.

Такое мнение в комментарии "Главреду" выразил политолог, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Не будем пока что давать каких-то драматичных оценок. Шаги России в ответ на проведение антитеррористической операции могут быть разными, вплоть до применения вооруженных сил. Но Путин ведь тоже понимает, что Украина на своей территории имеет право так действовать, и так неоднократно действовала Россия. Кстати, Януковича Москва тоже призывала к этому (во время Майдана - ред.)", - отметил он.

"Прямое вмешательство российских войск на территорию Украины будет означать войну. А это совершенно иная ситуация в отношениях с Западом. Перейдет ли Путин эту "красную черту"? Открытый вопрос, ответ на который знает только Путин", - подчеркнул эксперт.

Он также назвал другие возможные варианты действий РФ.

"Сейчас Россия может и начать к нам забрасывать "зеленых человечков", и рассматривать варианты с экономическими санкциями против Украины, и так далее. То есть, Москва сейчас может начать делать все то, что предпринимал Запад по отношению к России. Но ключевой вопрос – будут или нет использоваться вооруженные силы", - считает политолог.

"Ответ на него знает лишь Путин, поскольку это очень и очень рискованная операция с огромными негативными последствиями и для Украины, и для России, и для международной безопасности", - добавил Фесенко.

Напомним, сам Путин назвал операцию против террористов в Славянске "преступлением".