Тымчук о спецоперации в Славянске: российские военные активно покидают город

Местные сепаратисты слабо сопротивляются силовикам.
Из захваченного сепаратистами Славянска Донецкой области, где проходит спецоперация украинских силовиков, активно бегут российские военные.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
Он прокомментировал утверждений лидеров экстремистов (сепаратистов) т.н. "Донецкой народной республики" о том, что в Славянске проходит "общевойсковая операция".
По данным группы "Информационное Сопротивление", основные мероприятия в городе проводят силы МВД Украины, поэтому операция по определению не является "общевойсковой операцией".
Техника ВСУ ограниченно привлекается для проведения так называемых сдерживающих мер (блокирования) в месте проведения операции, рассказал военный эксперт.
Что касается оперативной ситуации в Славянске, то "в районе проведения операции отмечается довольно слабое сопротивление экстремистов. Вместе с тем, Славянск активно покидают российские военнослужащие", - написал он.
" Украинский военнослужащий, ранее получивший легкое ранение в шею, эвакуирован", - рассказал Тымчук.
Больше о спецоперации украинских силовиков и боях в Славянске читайте в спецтеме "Главреда".