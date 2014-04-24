Российские войска подошли вплотную, украинские пограничники видят их – правозащитник

В четверг, 24 апреля, вечером российские войска настолько близко подошли к границе с Украиной, что наши пограничники видят их.

Об этом глава правозащитного центр "Поступ" Константин Реуцкий сообщает на своей странице в Facebook.

"Российские части подошли вплотную к границам Луганской области. Они в зоне видимости наших пограничников", - написал правозащитник.

По его словам, наши воинские части в Краснодоне, Свердловске и Бирюково блокируются гражданскими, люди не дают военным выдвинуться на позиции.

"Информация подтверждается офицерами, с которыми мы контактируем", - подчеркнул Реуцкий.

Ранее "Главред" сообщал, что 24 апреля жители расположенного в 10 км от границы с Украиной города Новошахтинск Ростовской области сняли на видео передвижения российской армии.

Фото: стоп-кадр youtube.com