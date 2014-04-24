Time назвал ТОП-100 самых влиятельных людей: Путин попал в рейтинг, но Россия потеряла доверие

Американский журнал Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей года. В категорию "Лидеров" вошли, в частности, президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, президенты США и Ирана Барак Обама и Хасан Рухани, председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангела Меркель.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Мадлен Олбрайт по просьбе издания прокомментировала включение в перечень российского лидера, сообщает Lenta.ru.

По мнению дипломата, "его крайне националистический инстинкт поднял его рейтинги, но его усилившееся влияние будет временным". Как считает Олбрайт, присоединив Крым, "Россия приобрела территорию, но потеряла доверие".

"Некоторые считают, что Путин "выиграл" Крым", — сказала она, добавив, что история полна агрессоров, которые побеждали в определенный момент, а затем терпели крах.