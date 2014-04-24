Эксперт рассказал о спецоперации в Славянске, лжи России и том, что должен уяснить Путин

Россия лжет, когда называет скопление своих военных возле границ Украины и объявленные там учения реакцией на антитеррористическую операцию на востоке Украины и активные действия силовиков в Славянске. А президент РФ Владимир Путин должен уяснить, что восток нашей страны защищен от агрессии лучше, чем это было с Крымом.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы "Информационное Сопротивление", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"Россия начала масштабные военные учения на границе с Украиной. Как заявил министр обороны РФ С. Шойгу – это ответ на антитеррористическую операцию (АТО) украинских силовиков на Донбассе. Во-первых, утверждение о том, что это "российский ответ" - ложь. Если учения начались только сейчас, то, что делали полтора месяца 50 тыс. российских военных у наших границ? На самом деле, Россия судорожно ищет оправдание присутствию своих легионов у наших границ. АТО – отличный повод для этого. Тем более, что он может стать одновременно и поводом для начала полномасштабного вторжения России", - отметил он.



"Во-вторых, своей "обеспокоенностью" АТО и готовностью защитить террористов в Украине, Россия, по сути, прямо подтверждает, что она – террористическое государство. Впрочем, мы об этом и так знали, это лишь лишнее подтверждение", - также считает эксперт.



"Но, в любом случае, Путин должен уяснить: восточные границы Украины образца апреля 2014-го – это не крымские границы Украины образца февраля 2014-го. Здесь украинская армия худо-бедно, но к встрече готова", - заметил Тымчук.

Также он раскритиковал депутатов Донецкого облсовета, которые в своем обращении потребовали от центральной власти отказаться от силовых действий против террористов.



"Совершенно синхронно с Россией работает Донецкий облсовет. Его депутаты потребовали от Киева отказаться от силовых действий против террористов и отвести силовиков в места постоянной дислокации. Как по команде Кремля, они создают нужный Путину повод утверждать: против АТО выступает даже не Россия, а местные выборные органы власти! Это – прямая помощь врагу", - считает эксперт.

Вместе с тем, он отметил важность проведения спецоперации против террористов.

"АТО продолжается. Несмотря на вой из Кремля, на подпевание его шавок в Украине, наши силовики работают. Да, их действия жестко ограничены властью, они скованы по рукам и ногам, они не могут применить и десятой части своего потенциала. Но это – действие, а не прежнее умиротворенное созерцание беспредела и полная беспомощность", - сказал Тымчук.



"Турчинов однозначно заявил: мы не будем отступать перед террористической угрозой. После его прежних шараханий во мнениях такая жесткость позиции даже удивляет. К счастью, удивляет приятно. На руку и позиция ЕС (к слову, не ожидал), за что отдельное спасибо европейцам. Пресс-секретарь Эштон Майкл Манн заявил, что АТО не является нарушением соглашения в Женеве. Евросоюз признает право украинской власти предпринимать силовые меры для защиты суверенитета государства", - добавил эксперт.

Больше об антитеррористической операции на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".