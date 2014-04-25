Генсек ООН: cитуация на востоке Украины создает атмосферу страха и паники

Генсек ООН Пан Ги Мун считает, что ситуация на востоке Украины может выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым последствиям, а также она создает атмосферу страха и паники.

Об этом говорится в заявлении, с которым от имени Пан Ги Муна выступил заместитель его пресс-секретаря Фархан Хак, сообщает Центр новостей ООН.

"Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность по поводу продолжающегося насилия на востоке Украины, которое ведет к гибели людей и к дальнейшей дестабилизации, а также создает атмосферу страха и паники", - говорится в заявлении.

Он также добавил, что генсек ООН серьезно обеспокоен тем, что ситуация может быстро выйти из-под контроля и привести к непредсказуемым последствиям, и отметил необходимость всем сторонам придерживаться своих обязательств в рамках Женевского соглашения.

"Военных действий необходимо избегать любой ценой", - считает Пан Ги Мун и призвал все стороны воздерживаться от насилия, угроз и провокаций, а также найти пути деэскалации ситуации.

Кроме вышесказанного напомним, что Россия начала делать резкие заявления в адрес Украины после активизации операции против террористов в Славянске. В частности, войска РФ начали учения возле наших границ.