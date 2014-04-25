Меркель пригрозила Путину новыми санкциями из-за Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Россия не выполнила ни одного пункта Женевских договоренностей и в то же время потребовала от Москвы их исполнения. Она также дала понять, что в случае обострения ситуации на востоке Украины, Германия готова ввести против РФ новые санкции.

Об этом Меркель заявила президенту РФ Владимиру Путину во время телефонного разговора, сообщил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW.

По его словам, Меркель высказала глубокую обеспокоенность эскалацией событий на востоке Украины и потребовала разоружения пророссийских боевиков, которые орудуют в восточных областях Украины.

Зайберт, со ссылкой на слова Меркель, заявил, что Россия до сих пор не выполнила ничего из того, о чем было договорено на четырехсторонней встрече в Женеве.

Кроме того, канцлер дала понять российскому президенту, что в случае обострения конфликта Германия готова к введению нового раунда санкций.

"Никто не должен обманываться. Эта готовность действует и дальше", - заявила Меркель.

Кроме вышесказанного напомним, что в Женеве участники переговоров - США, ЕС, Украина, Россия - договорились призвать все противоборствующие стороны в Украине освободить захваченные здания, сложить оружие и сесть за стол переговоров.

Между тем, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности. В Россия же это отрицают.

Позже, отреагировав на спецоперацию на востоке Украины, Россия начала учения возле ее границы.