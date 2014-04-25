На Донбассе пропала связь с миссией ОБСЕ: их могли захватить террористы

В Донецкой области пропала связь с миссией ОБСЕ, их могли похитить террористы.

Об этом заявил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, передает РБК-Украина.

"В Донецкой области пропала связь с верификационной военной миссией ОБСЕ. По предварительным данным, они могли быть похищены террористами. Если эта информация подтвердится, то ОБСЕ и Украина дадут адекватный ответ", - заявил Перебийнис.

Напомним, ранее глава миссии ОБСЕ в Донецке Клаус Цилликенс заявил, что представители миссии видят признаки влияния зарубежных консультантов на события в Украине, но прямых доказательств этого у них нет.

Также отметим, что 13 апреля, миссия ОБСЕ посещала Славянск, чтобы самостоятельно увидеть происходящее в городе и подать объективную информацию на международном уровне.

Автомобиль ОБСЕ остановили жители Славянска по ул. Юных Коммунаров и взяли в плотное кольцо. Люди кричали, что по европейским телевизионным каналам идет необъективная информация.



Представитель из Польши Славомир объяснил позицию ОБСЕ. По его словам, украинцы должны сами разобраться в своих внутренних проблемах без кровопролития.