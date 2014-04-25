Силовики о сдаче блокпостов в Славянске: это тактический ход

Первый заместитель председателя СБУ, руководитель антитеррористической операции на востоке Украины Василий Крутов заявил, что сдача освобожденных вчера в рамках АТО трех блокпостов в Славянске обусловлена тактической целесообразностью.

Об этом Крутов сообщил журналистам на брифинге в Киеве, передает УНИАН.

"Вчера, действительно, были сняты три блокпоста без дополнительного закрепления, и были поставлены блокпосты в тех местах, где нам нужно", - сказал Крутов.

Ранее сообщалось, что в рамках второго этапа антитеррористической операции захваченный террористами Славянск будет полностью заблокирован. В то же время, город штурмовать не будут, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Напомним, активные действия против террористов в Славянске силовики начали в четверг, 24 апреля. В ответ Россия фактически прямо угрожает ввести войска на нашу территорию.