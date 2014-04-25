В Совете Федерации России предлагают не вводить войска в Украину

Российская Федерация должна продолжить переговоры для разрешения кризиса в Украине.

Такое мнение высказала председатель Совета федерации (СФ) Валентина Матвиенко, передает ИТАР-ТАСС.

Она считает недопустимым использование российских войск для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

"Я даже не хочу рассматривать такие сценарии. Мы не имеем права допустить гражданской войны и усиления эскалации на юго-востоке", — сказала она, отметив, что ситуацию на юго-востоке Украины нужно урегулировать в ходе переговоров.

По ее словам, необходимо добиваться исполнения уже достигнутых договоренностей.

"Надо садиться всем вместе и продолжать диалог, переговоры и добиваться исполнения тех договоренностей, которые достигаются. В этом ключе и залог успеха", - уверена спикер СФ.

"Нельзя рассматривать такие сценарии, не надо бросаться обвинениями друг в друга: Запад в Россию, Россия в Запад", - заявила она журналистам.

Она также считает, что у США нет оснований требовать введения новых санкций в отношении России.

"Призыв Обамы (президента США. – ред.) к очередной волне санкций для нас непонятен. Нет оснований, нет никаких причин какие-либо санкции применять в отношении России", - сказала спикер верхней палаты.

Матвиенко выразила надежду, что "эти заявления не будут реализованы".

"Нам нужно дальше вместе работать для того, чтобы вытащить Украину из этого хаоса, из глубочайшего кризиса", - подчеркнула она.

Как известно, силовики проводят на востоке Украины спецоперацию. В Славянске были убиты пять боевиков. Число раненых уточняется.

Напомним, член Совета Федерации Валерий Шнякин заявил, что представители СФ предлагают ввести на юго-восток Украины миротворческий контингент.



МИД Украины заявил, что страна не нуждается в "миротворцах" из Российской Федерации.



