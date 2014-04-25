Россия отказалась от переговоров по Украине, а ее войска маневрируют возле наших границ

Россия активизировала действия своих войск возле границ Украины, а представители РФ отказались от встречи в рамках Женевских договоренностей.

Об этом заявил директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, пишет УНИАН.

В МИД отметили, что на сегодняшний день ситуация существенно не изменилась, маневрирование Вооруженных сил России вдоль границы с Украиной продолжается. В частности, в четверг, 24 апреля, в городе Ростове-на-Дону в направлении государственной границы Украины на участке с Донецкой областью наблюдалось движение двух колонн в составе 50 БТРов, 6 танков, 8 установок "Град" и 300 военных автомобилей.

По словам Перебыйноса, российская сторона прекратила пропуск в пограничном пункте "Гуково", где граждан Украины не пропускают на территорию РФ.

Также в МИД сообщили, что Россия отказалась от переговоров и участия во встрече по Украине среди участников так называемых женевских соглашений, пишет "Украинская правда".



По словам Перебыйноса, такая встреча запланирована на 25 апреля.



"На сегодня запланирована очередная встреча в формате консультаций сторон "женевских договоренностей" и миссии ОБСЕ. Участие в которой подтвердили все стороны, кроме РФ, которая сообщила о невозможности участия своего представителя", - отметил представитель МИД.

Напомним, Россия начала фактически угрожать Украине военным вторжением после активизации антитеррористической операции в Славянске.