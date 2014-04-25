Диверсия в Краматорске: опубликованы фото сгоревших вертолета и самолета

В Сети появились фото сгоревших вертолета Ми-8 и самолета Ан-2 после нападения террорристов на аэродром в Краматорске.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.

Ранее "Главред" сообщаль, что вертолет в Краматорске был взорван снайперами, которые выстрелили в бак.



Очевидец происшествия рассказал, что по вертолету из оружия, похожего на гранатомет, выстрелил российский наемник по прозвищу "Бабай".

Между тем террористы утверждают, что это именно они подбили вертолет.