Диверсия в Краматорске: опубликованы фото сгоревших вертолета и самолета

На аэродроме сгорели вертолет и самолет
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на странице в Facebook.
Ранее "Главред" сообщаль, что вертолет в Краматорске был взорван снайперами, которые выстрелили в бак.
Очевидец происшествия рассказал, что по вертолету из оружия, похожего на гранатомет, выстрелил российский наемник по прозвищу "Бабай".
Между тем террористы утверждают, что это именно они подбили вертолет.