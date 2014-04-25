Пономарев доволен, что сепаратисты в Славянске взяли в плен 40 украинских военных

Боевики в Славянске провели успешную операцию и задержали 40 украинских военных, готовивших провокации.

Об этом сообщил народный мэр Славянска Вячеслав Пономарев, передает со ссылкой на местные СМИ УНН.

"25 апреля в Славянске народные ополченцы задержали 40 украинских диверсантов".

"Мы задержали около 40 украинских военных, которые проникли в город во время вчерашних атак на блокпосты Славянска. Все они без оружия. Их отпустят, если они пообещают не поднимать руку на мирное население", - добавил "народный мэр".

Напомним, ранее самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев заявил, что противостояние с властями Украины может продлиться три года.